Уорнок вспомнил, как аналитики не дали ему купить ван Дейка: «Из-за них и Беккенбауэр играл бы в воскресной лиге. Я потом шутил с Вирджилом: “Держу пари, ты рад, что был для меня слишком медлен

Глава клуба попросил 24 часа и обратился к аналитикам данных. На следующий день он сказал: «Мы не будем его брать». Я спросил почему, и он ответил, что, по их мнению, он недостаточно быстр. Я сказал: "Может, он и не выглядит быстрым, но в Шотландии он играет на второй передаче. Если нужно бежать, он побежит.