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Уорнок вспомнил, как аналитики не дали ему купить ван Дейка: «Из-за них и Беккенбауэр играл бы в воскресной лиге. Я потом шутил с Вирджилом: “Держу пари, ты рад, что был для меня слишком медлен

— Я был в «Кристал Пэлас» и хотел центрального защитника.

Источник: Спортс"

Я отправил своего помощника Ронни Джепсона в Шотландию посмотреть на центрального защитника. Он вернулся и сказал, что тот обойдётся примерно в 4 миллиона фунтов, но он очень хорош. Я сообщил об этом людям в «Кристал Пэлас».

Глава клуба попросил 24 часа и обратился к аналитикам данных. На следующий день он сказал: «Мы не будем его брать». Я спросил почему, и он ответил, что, по их мнению, он недостаточно быстр. Я сказал: "Может, он и не выглядит быстрым, но в Шотландии он играет на второй передаче. Если нужно бежать, он побежит.

— Могли ли и такого великого игрока, как Франц Беккенбауэр, отвергнуть из-за статистики?

— Запросто. Беккенбауэр бы не прошел, если смотреть на показатели, правда? Он бы играл в воскресной лиге.

И вот так мы не подписали Вирджила ван Дейка. Он ушел в «Саутгемптон».

Через несколько лет я был в «Кардиффе», когда мы вышли в Премьер-лигу, и встретился с ним, когда мы играли с «Ливерпулем». Он подошел и сказал: «Мистер Уорнок, вы могли меня подписать». Я выругался и ответил: «Держу пари, ты рад, что был для меня слишком медленным». Мы посмеялись вместе".

Это просто показательная история. Они могут подписывать великих игроков с помощью компьютера, но я был в «Мидлсбро», и мне сказали, что нашли левого защитника. Я посмотрел на него пять минут и сказал: «Он не умеет защищаться. Не хочу его».

Они ответили: «Но у него больше всего отборов и выигранных верховых мячей». Я сказал: «Вы слушаете? Он не умеет защищаться».

Сейчас главные тренеры — это скорее просто тренеры, а игроков выбирает специальная команда. Но аналитики данных не видят характер человека или другие аспекты его игры, — отметил экс-тренер клубов АПЛ.

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