Против братьев Уильямс подали иск о незаконном присвоении Mercedes-AMG E63: Иньяки и Нико якобы обманули продавца при обмене авто на их Mercedes CLA 45. Игроки все отрицают

Компания OMNIGESTION 24 SLU выдвинула обвинения против Иньяки и Нико в суде. Согласно иску, поданному компанией в марте 2025 года, стороны договорились об обмене машин: Mercedes-AMG E63 на Mercedes CLA 45, который, предположительно, принадлежал игрокам «Атлетика». Однако компания утверждает, что сделка не была заключена на согласованных условиях, и что принадлежащий игрокам автомобиль так и не был передан компании.
Таким образом, футболисты находятся под следствием по обвинению в незаконном присвоении автомобиля класса люкс. Братья были вызваны для дачи показаний в суд 27 января 2026 года.
По данным La Gaceta de la Iberosfera, в поданном иске описывается предполагаемая мошенническая схема, которую игроки якобы реализовали совместно с их тетей Мэри Принсфрипомой.
Компания-истец приобрела в Бельгии автомобиль Mercedes AMG E63, стоимость который в Испании стоит от 130 000 до 230 000 евро. Братья, предположительно, имитировали сделку купли-продажи через посредника Хусни Талауи Ичуябу, договорившись с управляющим компании обменять автомобиль на принадлежащий им Mercedes CLA 45. Однако автомобиль так и не был доставлен адресату. Согласно источнику, юридическая процедура смены владельца также не была завершена.
На фоне продолжающегося судебного процесса братья Уильямс опубликовали совместное заявление в социальных сетях.
"Узнав информацию из СМИ, мы можем подтвердить, что против нас был подан иск, основанный на утверждениях, не соответствующих действительности.
В свете сложившейся ситуации мы категорически отрицаем совершение какого-либо преступления. Нет никаких фактических или правовых оснований для обвинения в преступном поведении. Более того, в поданном иске намеренно скрывают и искажают реальные события.
Очевидно, что основная цель этой необоснованной жалобы — подорвать наш личный и профессиональный имидж, пытаясь принудить нас к совершению неправомерного платежа.
Мы полностью доверяем испанской судебной системе и будем активно сотрудничать в выяснении обстоятельств дела.
Наша совесть абсолютно чиста, поскольку мы не совершали никаких противозаконных действий или действий, противоречащих ценностям, которыми мы всегда руководствовались, как в личной, так и в профессиональной жизни.
Мы примем соответствующие меры в отношении всех, кто ложно обвинил нас, и тех, кто использовал эту информацию, чтобы нанести ущерб нашему имиджу и чести", — говорится в заявлении братьев Уильямс.