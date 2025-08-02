Против братьев Уильямс подали иск о незаконном присвоении Mercedes-AMG E63: Иньяки и Нико якобы обманули продавца при обмене авто на их Mercedes CLA 45. Игроки все отрицают

Компания OMNIGESTION 24 SLU выдвинула обвинения против Иньяки и Нико в суде. Согласно иску, поданному компанией в марте 2025 года, стороны договорились об обмене машин: Mercedes-AMG E63 на Mercedes CLA 45, который, предположительно, принадлежал игрокам «Атлетика». Однако компания утверждает, что сделка не была заключена на согласованных условиях, и что принадлежащий игрокам автомобиль так и не был передан компании.