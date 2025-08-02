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Радимов о Жедсоне в «Спартаке» за 28 млн: «Чужие деньги считать не надо. Если эти средства законным путем добыты, почему мы должны кого-то осуждать или советовать?»

Красно-белые за 20,78+7,27 млн евро подписали полузащитника из «Бешикташа».

Источник: Спортс"

— Обоснованно ли платить за Жедсона больше 20 миллионов евро?

— Вы «Спартаку» позвоните, спросите. Причем здесь я? Чужие деньги считать не мне, не вам, я думаю, не надо.

Давайте вот так. У людей есть средства, и они их тратят. Если эти деньги законным путем были добыты, почему мы должны кого-то осуждать или советовать?

— Кто сильнее: Жедсон «Спартака» или зенитовец Жерсон?

— Дайте два тура посмотрим, хоть один, и позвоните. Я вам скажу мое первое впечатление о Жедсоне. Ни разу в жизни его не видел, клянусь«, — сказал экс-полузащитник “Зенита” Радимов.