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Шешко решил перейти в «Ньюкасл», несмотря на интерес «МЮ» (Delo)

Словенская газета Delo утверждает, что форвард «Лейпцига» принял решение по поводу своего будущего. Он продолжит карьеру в составе «сорок», несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед».

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет получить 75 млн евро за футболиста сборной Словении.

Шешко стал лучшим бомбардиром «Лейпцига» в сезоне-2024/25. Подробно со статистикой 22-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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