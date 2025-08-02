Шешко решил перейти в «Ньюкасл», несмотря на интерес «МЮ» (Delo)

Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет получить 75 млн евро за футболиста сборной Словении.
Шешко стал лучшим бомбардиром «Лейпцига» в сезоне-2024/25. Подробно со статистикой 22-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.Читать дальше