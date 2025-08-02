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Антон Миранчук о Батракове и Европе: «Леша — светлая голова, но за границей нужен стержень. В России все разжуют и в рот положат, а там сюсюкаться не будут»

— Батраков — игрок для топ-лиг, как Головин или твой брат? Хотел про Батракова спросить, как новый сезон, но ты, похоже, не заценил.

Источник: Спортс"

— Еще в молодежке «Локомотива» я заметил Лешу и его светлую голову. Сейчас пришло его время, берет свое по максимуму.

Вообще, в сборную приезжаю и вижу очень много достойных, качественных футболистов. Ни одну команду такие бы не испортили.

Но как наш игрок — неважно, молодой или нет, — поведет себя в быту, в коллективе? С этой точки зрения в Европе непросто. В России все-таки тебе объяснят, покажут, разжуют и в рот положат. А там так не будут сюсюкаться. Такая уж реальность.

Русские в РПЛ, ну, не то что в золотой клетке, но за границей нам нужен стержень. И в этом плане у многих наших могут начаться сложности.

— У тебя есть мечта в футболе?

— Повторю: гештальт не закрыт. Поэтому мечта все-таки лига из топ-5. Надежда и вера, что доберусь до какой-то из них, есть, — сказал полузащитник «Сьона».