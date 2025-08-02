Антон Миранчук о Батракове и Европе: «Леша — светлая голова, но за границей нужен стержень. В России все разжуют и в рот положат, а там сюсюкаться не будут»

Но как наш игрок — неважно, молодой или нет, — поведет себя в быту, в коллективе? С этой точки зрения в Европе непросто. В России все-таки тебе объяснят, покажут, разжуют и в рот положат. А там так не будут сюсюкаться. Такая уж реальность.