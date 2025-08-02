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Кафанов о Луневе: «Андрею нужно время, чтобы адаптироваться к требованиям Карпина. В “Байере” он получил большой опыт при розыгрыше атаки от ворот»

— Допускаете смену вратаря в «Динамо» из-за желания Карпина, чтобы вратарь принимал более активное участие в розыгрыше мяча от ворот?

Источник: Sports

— Андрей в «Байере» получил большой опыт при розыгрыше начала атаки от ворот. Просто ему нужно время, чтобы адаптироваться к требованиям Валерия Георгиевича, — сказал тренер вратарей сборной России.

Лунев — катастрофа для «Динамо» Карпина.