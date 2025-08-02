Черчесов о матче 5-го тура «Спартак» — «Зенит»: «Опять получится обоюдоострый футбол, а 12-й игрок поможет красно-белым»

"К пятому туру команды уже, как говорится, будут в соку, наберут ход. Добавятся новички, начнут притираться. В середине августа команды уже реально покажут свой потенциал.
Что касается самой игры — я побывал на последней встрече этих команд, когда москвичи победили — 2:1. В то время у «Зенита» был определенный спад, а «Спартак», наоборот, находился на ходу.
Сейчас многое зависит от состояния к 16 августа. Думаю, опять получится обоюдоострый футбол, а 12-й игрок [болельщики] поможет «Спартаку», — сказал экс-тренер сборной России.