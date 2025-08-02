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«Милану» интересен Лукебакио. У вингера «Севильи» 11+2 в 39 играх прошлого сезона

«Россонери» рассматривают трансфер 27-летнего игрока сборной Бельгии на случай ухода одного из правых хавбеков, сообщает журналист Саша Тавольери.

Источник: Спортс"

Недавно Лукебакио стал сотрудничать с известным футбольным агентом Фали Рамадани, у которого тесные связи с новым спортивным директором «Милана» Игли Таре.

В 39 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Севилью» на счету Лукебакио 11 голов и 2 ассиста.

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