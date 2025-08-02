«Милану» интересен Лукебакио. У вингера «Севильи» 11+2 в 39 играх прошлого сезона

Недавно Лукебакио стал сотрудничать с известным футбольным агентом Фали Рамадани, у которого тесные связи с новым спортивным директором «Милана» Игли Таре.
В 39 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Севилью» на счету Лукебакио 11 голов и 2 ассиста.
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ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.Читать дальше