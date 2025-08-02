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Уциев об «Ахмате»: «Хочется в этом сезоне уже побороться за высокие места. Теперь у нас есть качественное усиление, все наладится»

Грозненцы проиграли все три матча на старте сезона.

— После всех летних изменений в составе и тренерском штабе на какой результат команда нацелена в новом сезоне?

— Конечно, хочется в этом сезоне уже побороться за высокие места. Быть как можно выше. А то в последние пару лет мы больше мучились внизу таблицы. Но теперь у нас есть усиление — качественное усиление. И я думаю, все у «Ахмата» наладится в ближайшее время.

— Что-то поменялось в подготовке и тактике команды с приходом Сторожука на пост главного тренера?

— У каждого тренера свои требования, свои нюансы. Так что в определенных моментах изменения есть. Но в целом, как при Ташуеве мы старались играть больше в атаку, так и сейчас стараемся это делать при Сторожуке, — сказал защитник «Ахмата».