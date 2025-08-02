Уциев об «Ахмате»: «Хочется в этом сезоне уже побороться за высокие места. Теперь у нас есть качественное усиление, все наладится»

— Конечно, хочется в этом сезоне уже побороться за высокие места. Быть как можно выше. А то в последние пару лет мы больше мучились внизу таблицы. Но теперь у нас есть усиление — качественное усиление. И я думаю, все у «Ахмата» наладится в ближайшее время.