Уциев об «Ахмате»: «Хочется в этом сезоне уже побороться за высокие места. Теперь у нас есть качественное усиление, все наладится»

— После всех летних изменений в составе и тренерском штабе на какой результат команда нацелена в новом сезоне?
— Конечно, хочется в этом сезоне уже побороться за высокие места. Быть как можно выше. А то в последние пару лет мы больше мучились внизу таблицы. Но теперь у нас есть усиление — качественное усиление. И я думаю, все у «Ахмата» наладится в ближайшее время.
— Что-то поменялось в подготовке и тактике команды с приходом Сторожука на пост главного тренера?
— У каждого тренера свои требования, свои нюансы. Так что в определенных моментах изменения есть. Но в целом, как при Ташуеве мы старались играть больше в атаку, так и сейчас стараемся это делать при Сторожуке, — сказал защитник «Ахмата».