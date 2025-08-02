«Локомотив» выиграл в первых трех турах РПЛ впервые с чемпионского сезона-2017/18

В последний раз железнодорожники побеждали в первых трех турах в 2017 году. Сезон-2017/18 они завершили на первом месте. Сейчас они тоже лидируют в таблице.
9 августа «Локомотив» встретится со «Спартаком».
Команда Михаила Галактионова обыграла «Пари НН» (3:2) в 3-м туре. Ранее были побеждены «Краснодар» (2:1) и «Сочи» (3:0).
В последний раз железнодорожники побеждали в первых трех турах в 2017 году. Сезон-2017/18 они завершили на первом месте. Сейчас они тоже лидируют в таблице.
9 августа «Локомотив» встретится со «Спартаком».