Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:30
СКА-Хабаровск
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.11
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Крылья Советов
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Шинник
0
П1
X
П2

«Локомотив» выиграл в первых трех турах РПЛ впервые с чемпионского сезона-2017/18

Команда Михаила Галактионова обыграла «Пари НН» (3:2) в 3-м туре. Ранее были побеждены «Краснодар» (2:1) и «Сочи» (3:0).

Источник: Спортс"

В последний раз железнодорожники побеждали в первых трех турах в 2017 году. Сезон-2017/18 они завершили на первом месте. Сейчас они тоже лидируют в таблице.

9 августа «Локомотив» встретится со «Спартаком».