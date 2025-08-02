Карпин впервые проиграл во главе «Динамо». У команды одна победа в трех турах Мир РПЛ

В предыдущих матчах при новом тренере «Динамо» одолело «Ростов» (1:0) и разделило очки с «Балтикой» (0:0) в чемпионате, победило «Сочи» (3:2) в FONBET Кубке России.
10 августа столичный клуб встретится с «Сочи» в чемпионате.
Московский клуб уступил «Краснодару» (0:1) в 3-м туре Мир РПЛ.
В предыдущих матчах при новом тренере «Динамо» одолело «Ростов» (1:0) и разделило очки с «Балтикой» (0:0) в чемпионате, победило «Сочи» (3:2) в FONBET Кубке России.
10 августа столичный клуб встретится с «Сочи» в чемпионате.