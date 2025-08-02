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Форвард «Крыльев» Раков о 4-х голах в трех играх РПЛ: «До звезды еще далеко. Просто обычный игрок, который выполняет свою работу. Может, чуть больше получается, чем у других»

Нападающий «Крыльев Советов» сделал дубль в игре с «Ростовом» (4:1) в 3-м туре. На счету 20-летнего Ракова 4 гола в трех матчах чемпионата России.

Источник: Спортс"

— Вы стали звездой РПЛ. Чувствуете это?

— До звезды еще далеко. Просто обычный игрок, который выполняет свою работу. Может быть, чуть больше получается, чем у других. Если бы сказали, что в новой команде так начну, не поверил бы, но верил бы в самого себя, что добьюсь результата за счет работы и тренировок.

— Можно сказать, что в «Крыльях» вам подходит стиль игры? Удалось влиться в коллектив?

— С первых тренировок хорошо приняли. Не только меня. Сразу стали понимать друг друга, вот и результат.

— Видели баннер про раков перед игрой?

— Увидел ближе к концу первого тайма. Все разглядел, очень понравилось. Спасибо болельщикам, что приехали нас поддержать.

— Вы говорили, что задача попасть в восьмерку. Какие качества должны помочь команде это сделать?

— За счет характера, каждодневной работы и за счет того, что на поле друг за друга работают и выжигают на каждом участке поля. Только из‑за этого мы сможем пробраться как можно выше, — сказал нападающий «Крыльев Советов».

Адиев о 4:1 с «Ростовом»: «Губернатор пообещал Ракову ростовских раков. Благодарен руководству, что трансферами развязали мне руки».