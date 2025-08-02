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Хенесса доставили в больницу на машине скорой помощи. У почетного президента «Баварии» случился разрыв вены во время турнира по гольфу

Как сообщает Bild, почетный президент «Баварии» принимал участие в благотворительном турнире по гольфу, который проходил недалеко от Бонна. На нем также присутствовал президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.

Источник: Sports

Вечером 73-летнего функционера пришлось доставить в больницу на машине скорой помощи — скорее всего, причиной стал разрыв вены. Состояние Хенесса оценивается как достаточно хорошее для таких обстоятельств.

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