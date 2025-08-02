Оливер Кан: «Лига не самая честная форма конкуренции. Что честного, когда бюджет в 30 млн соревнуется в бюджетом в 300 млн? 5 запасных “Баварии” стоят больше состава клуба из нижней трети»

Во времена моей игровой карьеры лига была более открытой; конкуренция за титул была выше, чемпионов Германии было больше. Поэтому чемпионат уже давно не является якобы самой честной формой конкуренции, несмотря на свои 34 тура. Что честного в том, что команда с бюджетом в 30 или 40 миллионов евро соревнуется с командой с бюджетом в 300 миллионов евро? Пять запасных игроков «Баварии», вероятно, стоят дороже, чем весь состав клуба из нижней трети таблицы. Этот разрыв все увеличивается из-за дополнительных турниров, таких как искусственно раздутый клубный чемпионат мира, где топ-клубы зарабатывают дополнительные деньги.