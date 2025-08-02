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Мусаев об 1:0 с «Динамо»: «Очень важно было победить. Мы были расстроены и злы после двух поражений»

«Быки» выиграли матч 3-го тура Мир РПЛ со счетом 1:0.

Источник: Спортс"

— Насколько важно команде скинуть этот балласт и одержать эту важную победу?

— Очень важно. Мы были расстроены и злы после двух поражений. Играли вроде неплохо, были моменты, но не забивали. Нам не хватало наглости. Во втором тайме у нас было большое преимущество, много подходов. Нам была важна победа на характере.

— Что с Перреном? Почему его сегодня не было в заявке?

— Повреждение четырехглавой мышцы бедра. Думаю, что пару недель мы его не увидим. Ничего страшного, но нужно время, — сказал Мусаев.