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Валерий Карпин: «Краснодар» играл хорошо, не давал «Динамо» делать задуманное. Смысла нет сваливать на игроков, которых не было"

— Смысла нет сваливать на игроков, которых не было. «Краснодар» играл хорошо, не давал нам делать то, что мы задумывали.

Источник: Спортс"

Рубенс? Пока силы были, играл нормально.

— Насколько может первое поражение в сезоне может повлиять на психологическое состояние команды?

— Повлиять точно никак не сможет, — сказал главный тренер «Динамо».