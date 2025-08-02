Валерий Карпин: «Краснодар» играл хорошо, не давал «Динамо» делать задуманное. Смысла нет сваливать на игроков, которых не было"

Рубенс? Пока силы были, играл нормально.
— Насколько может первое поражение в сезоне может повлиять на психологическое состояние команды?
— Повлиять точно никак не сможет, — сказал главный тренер «Динамо».
— Смысла нет сваливать на игроков, которых не было. «Краснодар» играл хорошо, не давал нам делать то, что мы задумывали.
Рубенс? Пока силы были, играл нормально.
— Насколько может первое поражение в сезоне может повлиять на психологическое состояние команды?
— Повлиять точно никак не сможет, — сказал главный тренер «Динамо».