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Галактионов о 3:2 с «Пари НН»: «Локо» владел инициативой, мог забить 4-й гол, но сам себе создал нервотрепку, дал сопернику вернуться в игру — это никуда не годится"

— Владели инициативой, могли забить четвертый гол и спокойно доводить до логического завершения, но сами себе создали нервотрепку, дали сопернику вернуться в игру — это никуда не годится. В целом игра была под нашим контролем.

Источник: Спортс"

— Владели инициативой, могли забить четвертый гол и спокойно доводить до логического завершения, но сами себе создали нервотрепку, дали сопернику вернуться в игру — это никуда не годится. В целом игра была под нашим контролем. Больше довольны, чем нет.

Не планировали менять Батракова, но пришлось. Стали играть с двумя нападающими, потом добавили футболиста в центр поля, чтобы помогал опорникам.

— У Батракова повреждение или просто не стали рисковать?

— Скорее не стали рисковать, он был готов продолжить игру, у него был спазм. Дали Батракову возможность не усугубить [состояние], чтобы не получить травму, — сказал главный тренер «Локомотива».