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«Мастантуоно — наследник 10-го номера в сборной Аргентины. В нем есть что-то от Зидана, он утонченный, элегантный игрок, в голове — шахматная доска». Экс-скаут «Ривера» о нов

Франко был приобретен «Реалом» за 63,2 млн евро этим летом. В 17 лет полузащитник дебютировал за сборную Аргентины.

Источник: Спортс"

«У него типаж европейского футболиста. Я всегда говорил, что он создан для “Реал Мадрид”. У него устойчивые ценности и необыкновенная дисциплина. Все, что с ним происходит, — это его заслуга, никто ничего ему не подарил.

Я уверен, что он сыграет на следующем чемпионате мира. Он наследник десятого номера в сборной Аргентины. В 17 лет он уже вел «Ривер» за собой. Представьте, что будет через два года.

Ему нравится быть дирижером, ему нужен мяч. У него в голове шахматная доска. Он знает, когда и где прессинговать, и отлично действует после потери мяча.

В нем есть что-то от Зидана, он утонченный, элегантный игрок, в белых бутсах", — сказал Даниэль Брисуэла.