Кордоба о судействе с «Динамо»: «У арбитров есть свои мотивы не свистеть фолы на мне. Посмотрим, изменится ли это когда‑то»

На 11-й минуте игры форвард «Краснодара» выбегал в быструю атаку, защитник бело-голубых Александр Кутицкий сбил его с ног, прервав эпизод. Главный арбитр встречи Иван Абросимов не усмотрел нарушения правил.
На 87-й минуте игры Кордоба забил гол и принес «быкам» победу в матче 3-го тура Мир РПЛ (1:0).
— Судейство тебя не удивило сегодня? С тобой действовали жестко…
— Судьи прекрасно понимают, что делают, осознают моменты. У судей есть свои мотивы не свистеть фолы на мне, но я продолжу работать. Посмотрим, изменится ли это когда‑то, — сказал Кордоба.