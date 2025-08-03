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Флик хочет сохранить Фермина в «Барсе» и верит в его потенциал. Хавбек ранее заверил тренера, что не намерен уходить (Mundo Deportivo)

Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер каталонской команды хочет удержать 22-летнего полузащитника в составе, поскольку верит в его потенциал. Однажды он прочитал статью о возможном трансфере Фермина, после чего попросил игрока не уходить.

Источник: Спортс"

Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер каталонской команды хочет удержать 22-летнего полузащитника в составе, поскольку верит в его потенциал. Однажды он прочитал статью о возможном трансфере Фермина, после чего попросил игрока не уходить. Хавбек заверил тренера, что не намерен покидать «блауграну» и хочет добиться успеха с этой командой.

Отмечается, что «Барселона» ранее отклонила предложение от «Челси» — лондонцы хотели обменять Кристофера Нкунку на Лопеса. Источники в клубе утверждают, что сейчас предложений по испанскому футболисту нет.

Сообщалось, что в подписании Фермина заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» готов заплатить «Барселоне» больше 70 млн евро за Фермина. Хавбеком в начале лета интересовались «Челси» и «Арсенал», но тот захотел остаться (Diario Sport).

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