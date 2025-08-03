Флик хочет сохранить Фермина в «Барсе» и верит в его потенциал. Хавбек ранее заверил тренера, что не намерен уходить (Mundo Deportivo)

Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер каталонской команды хочет удержать 22-летнего полузащитника в составе, поскольку верит в его потенциал. Однажды он прочитал статью о возможном трансфере Фермина, после чего попросил игрока не уходить. Хавбек заверил тренера, что не намерен покидать «блауграну» и хочет добиться успеха с этой командой.