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Галактионов о «Локомотиве»: «Всегда боремся за самые высокие места что в РПЛ, что в Кубке. Но сейчас не надо разбрасываться в воздух, нужны скромность, спокойно пахать и трудиться»

— «Локомотив» с 9 очками лидирует. Старт похож на прошлый сезон. Как собираетесь не допустить спад, который был осенью? И какие задачи стоят?

Источник: Спортс"

— «Локомотив» всегда борется за самые высокие места что в чемпионате, что в Кубке. Ребята настроены, чтобы увеличивать свои победы.

Сейчас не надо разбрасываться в воздух, нам нужны скромность, спокойно пахать и трудиться, потому что следующий матч со «Спартаком» дома — это дерби, тяжелая игра. Надо отдохнуть, восстановиться, было три игры на неделе. Надо все свои болячки залечить.

Что касается потери очков, спадом это называть нельзя. Но факторов много: обойма состава, конкуренция, стабильная игра, уровень подготовленности. Но так далеко не заглядываем, — сказал главный тренер «Локомотива».