Галактионов о «Локомотиве»: «Всегда боремся за самые высокие места что в РПЛ, что в Кубке. Но сейчас не надо разбрасываться в воздух, нужны скромность, спокойно пахать и трудиться»

Сейчас не надо разбрасываться в воздух, нам нужны скромность, спокойно пахать и трудиться, потому что следующий матч со «Спартаком» дома — это дерби, тяжелая игра. Надо отдохнуть, восстановиться, было три игры на неделе. Надо все свои болячки залечить.