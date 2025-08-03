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Шахин — фаворит на пост тренера «Бешикташа» в случае отставки Сульшера

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, турецкий специалист — главный кандидат на пост главного тренера «Бешикташа» на случай, если клуб решит расстаться с Оле-Гуннаром Сульшером.

Источник: Спортс"

Ранее турецкий клуб вылетел из Лиги Европы, уступив «Шахтеру» во 2-м квалификационном раунде со счетом 2:6 по сумме двух встреч.

Шахин возглавлял дортмундскую «Боруссию» по ходу прошлого сезона, но был уволен в январе.