Мусаев об уходе Сперцяна и других сделках «Краснодара»: «Большая вероятность, что ничего не изменится, будем так играть до Нового года»

— По Эдику ничего не произошло. Но все-таки у нас может быть один трансфер на выход и на вход, если мы найдем того, кого хотим, и все срастется. Большая вероятность, что вообще ничего не изменится, будем так играть до Нового года, — сказал главный тренер «Краснодара».