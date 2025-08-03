Кордоба об 1:0 с «Динамо»: «Уже надоело, что каждый раз это называют удачей. У меня вызывает злость это слово. “Краснодар” усиленно готовился и достоен этого триумфа»

— Хотелось бы поздравить партнеров по команде и тренерский штаб. Это была нелегкая неделя, но, несмотря на это, у нас получилось все перевернуть. Сейчас мы очень рады. Будем надеяться, что получится продолжать в том же духе.
— Что вам говорил Мусаев после тех матчей, которые вы проиграли? И что вас воодушевило сегодня?
— Мы разговаривали по поводу предстоящего матча. Знали, что игра не будет легкой. «Динамо» — достойный соперник. Мы усиленно готовились и достойны этого триумфа.
Я каждый день готовлюсь, чтобы забивать эти мячи. Уже надоело, что каждый раз это называют удачей. У меня вызывает злость это слово. Уже пора перестать говорить об удаче, — сказал Кордоба.