Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:30
СКА-Хабаровск
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.11
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Крылья Советов
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Шинник
0
П1
X
П2

Кордоба об 1:0 с «Динамо»: «Уже надоело, что каждый раз это называют удачей. У меня вызывает злость это слово. “Краснодар” усиленно готовился и достоен этого триумфа»

Форвард «Краснодара» забил победный мяч на 87-й минуте.

Источник: Спортс"

— Хотелось бы поздравить партнеров по команде и тренерский штаб. Это была нелегкая неделя, но, несмотря на это, у нас получилось все перевернуть. Сейчас мы очень рады. Будем надеяться, что получится продолжать в том же духе.

— Что вам говорил Мусаев после тех матчей, которые вы проиграли? И что вас воодушевило сегодня?

— Мы разговаривали по поводу предстоящего матча. Знали, что игра не будет легкой. «Динамо» — достойный соперник. Мы усиленно готовились и достойны этого триумфа.

Я каждый день готовлюсь, чтобы забивать эти мячи. Уже надоело, что каждый раз это называют удачей. У меня вызывает злость это слово. Уже пора перестать говорить об удаче, — сказал Кордоба.