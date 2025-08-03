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Рамон Планес: «Барса» была очень близка к покупке Исака у «Сосьедада», он подходил нашему стилю. Дарвин мог стать дешевой заменой Суаресу, но пришла «Бенфика» и заплатила 25 млн"

«Были игроки, которых мы могли подписать, но это не удалось. Помню случай с Исаком, игроком, который мне очень нравился. Я видел в нем форварда в стиле “Барсы”, очень командного игрока, очень подвижного.

Источник: Спортс"

«Были игроки, которых мы могли подписать, но это не удалось. Помню случай с Исаком, игроком, который мне очень нравился. Я видел в нем форварда в стиле “Барсы”, очень командного игрока, очень подвижного. Он мне очень нравился в “Реал Сосьедад”. Скажу, что мы были очень, очень, очень близки к его подписанию. Но не получилось.

И еще Дарвин Нуньес. Когда он был в «Альмерии», я говорил с Роналдом Куманом о его включении в проект, похожий на тот, что был с Педри: подписать за небольшие деньги и оставить в «Альмерии». Но пришла «Бенфика» и заплатила 25 миллионов евро.

Мы были очень близки к покупке Дарвина как возможной замены Луису Суаресу со временем. Поиск центрфорварда — это незакрытый гештальт. Найти центрфорварда на следующие десять лет для «Барселоны» было задачей, которую не удалось решить", — рассказал бывший спортивный директор каталонцев Рамон Планес.

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