Рамон Планес: «Барса» была очень близка к покупке Исака у «Сосьедада», он подходил нашему стилю. Дарвин мог стать дешевой заменой Суаресу, но пришла «Бенфика» и заплатила 25 млн"

«Были игроки, которых мы могли подписать, но это не удалось. Помню случай с Исаком, игроком, который мне очень нравился. Я видел в нем форварда в стиле “Барсы”, очень командного игрока, очень подвижного. Он мне очень нравился в “Реал Сосьедад”. Скажу, что мы были очень, очень, очень близки к его подписанию. Но не получилось.