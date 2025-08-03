Рэтклифф не может договориться о выкупе земли под новый стадион «МЮ». Владеющая ей компания хочет 400 млн фунтов, Джим оценивает ее в 50 млн. Сроки строительства сдвинутся

Организация готова переехать из Траффорд Парк в близлежащий Сент-Хеленс, но запрашивает за землю около 400 миллионов фунтов, тогда как «Юнайтед» оценивает ее в 40−50 миллионов фунтов. Джим Рэтклифф, совладелец «МЮ», ясно дал понять, что такая сумма его не устраивает. Источник газеты сообщил, что Freightliner «держит “Юнайтед” за горло».