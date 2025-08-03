Рэтклифф не может договориться о выкупе земли под новый стадион «МЮ». Владеющая ей компания хочет 400 млн фунтов, Джим оценивает ее в 50 млн. Сроки строительства сдвинутся

Клуб хочет приобрести территорию, используемую под железнодорожный грузовой терминал, и вел переговоры с компанией Freightliner, которая владеет и управляет терминалом, но они зашли в тупик.
Организация готова переехать из Траффорд Парк в близлежащий Сент-Хеленс, но запрашивает за землю около 400 миллионов фунтов, тогда как «Юнайтед» оценивает ее в 40−50 миллионов фунтов. Джим Рэтклифф, совладелец «МЮ», ясно дал понять, что такая сумма его не устраивает. Источник газеты сообщил, что Freightliner «держит “Юнайтед” за горло».
Рэтклифф поставил цель завершить строительство к 2030 году, и клуб надеялся начать подготовительные работы к концу этого года, но неспособность договориться о покупке участка сдвинет сроки.
На данном этапе у «Юнайтед» есть несколько вариантов: повысить предложение, дождаться, пока Freightliner снизит цену, или сократить проект, чтобы земля терминала не понадобилась.
Также возможно, что так называемая корпорация развития «Олд Траффорд», возглавляемая Себастьяном Коу и связанная с мэрией, может выдать ордер на принудительный выкуп земли, хотя это приведет к юридическим спорам и дополнительным задержкам.