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Лунев о словах про совмещение Карпина: «Мои цитаты не несли негатива или неприязни. Раздувание нашими СМИ — классика. У нас хорошие отношения»

Ранее голкипер «Динамо» согласился с критикой в адрес Карпина за совмещение постов в «Динамо» и сборной России: «Обоснованно. А для “Динамо” это как, когда тренер уезжает?» Карпин позже обсудил с Луневым то интервью.

Источник: Спортс"

Ранее голкипер «Динамо» согласился с критикой в адрес Карпина за совмещение постов в «Динамо» и сборной России: «Обоснованно. А для “Динамо” это как, когда тренер уезжает?» Карпин позже обсудил с Луневым то интервью. Отмечалось, что игрок снизит свою медиаактивность.

— Ваш разговор с Карпиным, что вы будете менее активны [в СМИ], насколько это было правдой и что было, когда появились ваши цитаты?

— Мои цитаты не несли какого-то негатива или неприязни в сторону Карпина. Трактовка моих слов в СМИ и раздувание какой-то истории — это все бред.

Меня спросили, я сказал свое мнение. У нас достаточно хорошие отношения и в плане профессионализма, и в плане человеческих качеств. А раздувание нашими СМИ — это классика. Я к нему зашел, объяснил свою позицию и все.

Опять же, надо фильтровать то, что говоришь, учитывая, как у нас все преподносится.

— После разговора с Карпиным вы остались при этом же мнении?

— Я объяснил Карпину свою позицию, в принципе он меня понял. Пожали руки, никаких проблем, — сказал голкипер «Динамо».