«Краснодар» спустился с небес на землю после празднования чемпионства и начал наконец работать. Прошлым жить нельзя«. Пономарев о “быках” и 1:0 с “Динамо”

«Краснодар» тоже очень неплохо выглядел. Они выправляются и уже играли лучше, чем на старте сезона. Видно, что спустились с небес на землю после празднования чемпионства, пришли в себя и начали наконец работать. А то закружилась у них голова после победы, но прошлым жить нельзя.