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«Краснодар» спустился с небес на землю после празднования чемпионства и начал наконец работать. Прошлым жить нельзя«. Пономарев о “быках” и 1:0 с “Динамо”

"Неплохая игра. Динамовцы хорошо развивают атаки, но концовочки в их завершении им не хватает. Не хватает все равно Тюкавина. Сергеев — неплохой игрок, но он больше силовой. В принципе же я предполагал, что динамовцам не удастся сдержать рывок соперника.

Источник: Спортс"

"Неплохая игра. Динамовцы хорошо развивают атаки, но концовочки в их завершении им не хватает. Не хватает все равно Тюкавина. Сергеев — неплохой игрок, но он больше силовой. В принципе же я предполагал, что динамовцам не удастся сдержать рывок соперника. Так оно и вышло.

«Краснодар» тоже очень неплохо выглядел. Они выправляются и уже играли лучше, чем на старте сезона. Видно, что спустились с небес на землю после празднования чемпионства, пришли в себя и начали наконец работать. А то закружилась у них голова после победы, но прошлым жить нельзя.

А в целом обе команды в прошедшем матче неплохо играли, и здесь закономерным был бы ничейный результат", — сказал бывший защитник ЦСКА.