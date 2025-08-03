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Пименов считает, что Раков забьет 15 голов за сезон: «Я изначально был уверен в таком старте»

У 20-летнего форварда «Крыльев Советов» 4 гола в 3 матчах. Права на игрока принадлежат «Локомотиву».

Источник: Спортс"

«Я изначально был уверен в таком старте сезона от Вадима. Сколько он способен забить? 15 голов», — сказал замгендиректора «Крыльев Советов».

4+1 за три матча — Раков из «Крыльев» сияет! Что нужно знать о 20-летнем таланте?