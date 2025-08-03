Агент Шешко прибыл в Лейпциг. На форварда претендуют «МЮ» и «Ньюкасл»

На 22-летнего игрока «РБ Лейпциг» и сборной Словении претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
Немецкий клуб отказался продать Шешко «сорокам» за 75+5 млн евро. Манкунианцы, в свою очередь, уведомили «Лейпциг», что тоже сделают официальное предложение.
С 13 голами Шешко стал лучшим бомбардиром «Лейпцига» в прошлом сезоне Бундеслиги.
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