Голкипер «Пумас» Навас забил в свои ворота и был удален на 95-й минуте матча с «Атлантой» Миранчука

На 95-й минуте 38-летний голкипер сборной Коста-Рики сбил соперника возле штрафной площади, прервав выход один на один, и получил прямую красную карточку.
Навас, выступавший ранее за «Реал» и «ПСЖ», перешел в мексиканский клуб в июле.
На 35-й минуте матча 2-го тура Кубка лиг вратарь «Пумас» соорудил автогол после прострела хавбека гостей Сабы Лобжанидзе от лицевой.
На 95-й минуте 38-летний голкипер сборной Коста-Рики сбил соперника возле штрафной площади, прервав выход один на один, и получил прямую красную карточку.
Навас, выступавший ранее за «Реал» и «ПСЖ», перешел в мексиканский клуб в июле.