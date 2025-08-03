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Дзюба забил 242-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола

Нападающий «Акрона» забил с пенальти «Спартаку» (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Теперь на счету Дзюбы 242 гола на клубном уровне и за сборную России.

Лучшим бомбардиром в истории российского футбола Артем стал 9 марта. Тогда он забил 234-й мяч и превзошел Александра Кержакова.

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