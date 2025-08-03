Тедеев об 1:1 «Акрона»: «Гол “Спартака” нельзя было засчитывать, Кукуян обязан среагировать на фол — это его ошибка. Бить пенальти — роль Дзюбы, во 2-й раз он просто подошел и за

Ни Пестряков, ни Лончар не должны были подходить к пенальти, так как это роль Дзюбы. Во второй раз человек просто подошел и забил мяч. Нереализованный пенальти в Кубке России ни на что не влияет, я не менял своего решения. Возможно, Дзюба в этой ситуации подумал, что будет правильно, если сейчас пробьет Лончар«, — отметил главный тренер “Акрона”.