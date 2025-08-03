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Тедеев об 1:1 «Акрона»: «Гол “Спартака” нельзя было засчитывать, Кукуян обязан среагировать на фол — это его ошибка. Бить пенальти — роль Дзюбы, во 2-й раз он просто подошел и за

Команды сыграли вничью (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

«В первом тайме мы точно создали один стопроцентный момент, когда Болдырев пробил неудачно. Такое случается — молодой парень, ничего страшного. Я остался доволен первым таймом. Мы выполняли все, что планировали, заставляли “Спартак” ошибаться. Все было закономерно, но не хватило забитого мяча.

Те случаи, в которых мы были хороши, а это прессинг в первом тайм… Нам не хватило той энергетики, которая была в первые 45 минут. Соперник вдесятером стал выходить лучше из-под нашего прессинга.

Мы остались довольны игрой. Мы не забили пенальти. Уверен, что мяч «Спартака» нельзя было засчитывать, потому что до этого в эпизоде с нашей контратакой игрок «Спартака» абсолютно правильно реализовывал тактический фол и тянул рукой нашего игрока. Судья был обязан среагировать. Арбитр имеет право на ошибку, но, мне кажется, это именно она и была.

Ни Пестряков, ни Лончар не должны были подходить к пенальти, так как это роль Дзюбы. Во второй раз человек просто подошел и забил мяч. Нереализованный пенальти в Кубке России ни на что не влияет, я не менял своего решения. Возможно, Дзюба в этой ситуации подумал, что будет правильно, если сейчас пробьет Лончар«, — отметил главный тренер “Акрона”.

Кукуян после ВАР назначил пенальти «Спартаку» — Максименко задел в штрафной Болдырева, прокинувшего мяч в лицевую. Лончар пробил выше ворот.

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