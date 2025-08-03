«Зенит» доминировал. Если бы добавили еще 5−7 минут, он бы забил второй. ЦСКА отбивался как мог«. Радченко о ничьей на “Газпром Арене”

Появление Вендела в основном составе, конечно, добавило остроты. Он связывал игроков атаки и середины поля.
Видно, что у «Зенита» очень большой потенциал. Замены, которые были сделаны, усилили игру. Так что сине‑бело‑голубые в этом матче понравились больше, чем в предыдущих встречах.
Что касается ЦСКА, то армейцы тоже очень грамотно подготовились к игре. Они прекрасно понимали, что против «Зенита» нужно сыграть на быстрых контратаках — это у них и получилось.
— Чего все‑таки не хватило «Зениту», чтобы додавить?
— Мы видели, что «Зенит» был настроен. Но ЦСКА забил очень хороший гол. Все сделали быстро: игра в одно касание, очень креативно. Это нравится публике, прежде всего. И, наверное, этот мяч стал как холодный душ на голову. «Зениту» пришлось что‑то менять, отыгрываться.
Понятно, что петербуржцы торопились, и где‑то не хватало последней передачи. Хотели быстро отыграться. Но во втором тайме в концовке мы увидели, что «Зенит» насел на ворота. Стали играть проще, отдавать мяч на фланг и подавать в штрафную площадь…
ЦСКА отбивался как мог, но в итоге необязательный пенальти получили после фола Кругового.
Думаю, если бы еще было добавлено 5−7 минут, «Зенит» бы забил второй, — сказал бывший форвард петербуржцев.