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У «Ахмата» 4 поражения в 4 матчах сезона. Дальше — игра с «Зенитом» в РПЛ

Сегодня команда под руководством Александра Сторожука уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1) в матче 3-го тура Мир РПЛ. Ранее «Ахмат» проиграл в чемпионате ЦСКА (1:2) и «Рубину» (0:2), а также уступил «Зениту» (1:2) в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубке России.

Источник: Спортс"

Помимо грозненцев, ни одного очка на старте сезона в РПЛ не набрали «Ростов», «Пари НН» и «Сочи», имеющий в запасе матч с «Рубином».

В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет с «Зенитом». Игра пройдет в Грозном 9 августа.