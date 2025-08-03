У «Ахмата» 4 поражения в 4 матчах сезона. Дальше — игра с «Зенитом» в РПЛ

Сегодня команда под руководством Александра Сторожука уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1) в матче 3-го тура Мир РПЛ. Ранее «Ахмат» проиграл в чемпионате ЦСКА (1:2) и «Рубину» (0:2), а также уступил «Зениту» (1:2) в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубке России.