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Семак о Латышонке: «Ошибок не допускает, но что не выручает — пока так, к сожалению. В прошлом году больше выручал»

— Не тревожит ли вас, что Латышонок — при всей его надежности — не выручает так, как он выручал в прошлом сезоне? А тот же Адамов на последних минутах в Грозном выручил?

Источник: Спортс"

— Вратарская позиция — она особенная. Конечно, мы тщательно взвешиваем, разговариваем с тренерами по вратарям, пытаемся принять наиболее верное решение.

На мой взгляд, частая смена вратарской позиции не идет никому на пользу. Конечно, есть у нас тоже конкуренция. В этих матчах выходил Женя Латышонок, на Кубок — Денис Адамов. Мы смотрим, конечно. Если мы поймем, что есть преимущество в том или ином случае, конечно, мы его постараемся использовать. Но еще раз повторюсь, что для меня вратарская позиция — это не повод для его частого ротирования. Он ошибок не допускает. То, что не выручает, к сожалению, пока так. В прошлом году больше выручал, в этом меньше. Но посмотрим!

— Одно маленькое уточнение. А как вы определяете, кто из игроков сильнее? Это какое-то существует тестирование в «Зените»? Есть в тренерском штабе человек, который проводит полный анализ тренировок, или это ваша гениальная тренерская интуиция?

— Никакой интуиции нет, и гениальности никакой нет. Мы смотрим за состоянием игроков. Конечно, каждая тренировка анализируется. Много информации и по функциональному состоянию игроков. И, конечно, мы смотрим и понимаем, кому на какой позиции будет лучше сыграть. На то она и есть работа главного тренера, чтобы принимать решение выпускать тех игроков, которые, на его взгляд, являются сильнейшими на данный момент, — сказал главный тренер «Зенита».

Тревожные симптомы по Семаку: хуже стартовали только раз, ниже «Акрона», идеальные три тура — больше не фишка.

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