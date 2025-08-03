Соболев про 1:1 с ЦСКА: «Зенит» в последние 30 минут включился и был командой, которая бьется за чемпионство. За такую игру не стыдно. Это потерянные два очка"

— Если говорить про последние 30 минут, то, наверное, это потерянные два очка. Я считаю, что мы должны были побеждать. Если мы берем отрезок из последних 30 минут, то и у меня были моменты, и у ЦСКА был момент. Как будто мы играли лучше последние 30 минут, и все было для того, чтобы победить.