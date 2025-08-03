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Тренер «Фалкирка» Макглинн о «ПСЖ»: «Месси, Неймар, Мбаппе, Ди Мария — суперзвезды, но нынешняя команда отличается тем, что работает как единое целое. Энрике потрясающе потрудился»

«ПСЖ» только что выиграл Лигу чемпионов. И, как это обычно у меня бывает, я анализирую, как они это сделали, учитывая, что команда, в которой были Месси, Мбаппе, Неймар, а чуть раньше Анхель Ди Мария, не смогла этого достичь.

Источник: Спортс"

Они все суперзвезды, так в чем разница между той командой и этой, которая только что победила? Эта команда работает как единое целое. Она не полагается на одного игрока. Дело в том, что вся команда действует синхронно, в ее манере прессинга. Когда один идет прессинговать, идут все. И делают это очень быстро, с энергией, самоотдачей, агрессией. Они прессингуют и отбирают мяч высоко. А когда не получается и их прорывают, их возвращение в оборону впечатляет.

Если посмотреть на тренера, он проделал потрясающую работу за короткое время, перестроив команду. Более молодые игроки и больше командной игры, а не просто расчет на отдельных футболистов. Это ключевой момент, который я теперь пытаюсь донести", — сказал специалист.