Тренер «Фалкирка» Макглинн о «ПСЖ»: «Месси, Неймар, Мбаппе, Ди Мария — суперзвезды, но нынешняя команда отличается тем, что работает как единое целое. Энрике потрясающе потрудился»

Они все суперзвезды, так в чем разница между той командой и этой, которая только что победила? Эта команда работает как единое целое. Она не полагается на одного игрока. Дело в том, что вся команда действует синхронно, в ее манере прессинга. Когда один идет прессинговать, идут все. И делают это очень быстро, с энергией, самоотдачей, агрессией. Они прессингуют и отбирают мяч высоко. А когда не получается и их прорывают, их возвращение в оборону впечатляет.