Сторожук о 0:1 с «Динамо» Махачкала: «Четвертый матч по статистике рекорды бьем — просто не нахожу объяснений. Прошу прощения у болельщиков, которых мы не порадовали»

— Чего не хватило «Ахмату»?
— У нас четвертый матч статистика… Рекорды бьем, ни одного сотрудника клуба и жителя республики мы этой статистикой не порадуем и не сделаем счастливым. Чтобы так не было, нужно не пропускать, я просто не нахожу объяснений, и это продолжается.
Я уверен, что даже ни один зритель не понял, что произошло. Просто удар, пустая зона, принимает, неразбериха, я не нахожу слов.
Прошу прощения у ребят [болельщиков], которые приехали в большом количестве, мы их не порадовали, вот больше что огорчает, — сказал главный тренер «Ахмата».