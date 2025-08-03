Сторожук о 0:1 с «Динамо» Махачкала: «Четвертый матч по статистике рекорды бьем — просто не нахожу объяснений. Прошу прощения у болельщиков, которых мы не порадовали»

— У нас четвертый матч статистика… Рекорды бьем, ни одного сотрудника клуба и жителя республики мы этой статистикой не порадуем и не сделаем счастливым. Чтобы так не было, нужно не пропускать, я просто не нахожу объяснений, и это продолжается.