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Сторожук о 0:1 с «Динамо» Махачкала: «Четвертый матч по статистике рекорды бьем — просто не нахожу объяснений. Прошу прощения у болельщиков, которых мы не порадовали»

Грозненцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1) в матче 3-го тура Мир РПЛ. Команда проиграла 4 из 4 матчей на старте сезона.

Источник: Спортс"

— Чего не хватило «Ахмату»?

— У нас четвертый матч статистика… Рекорды бьем, ни одного сотрудника клуба и жителя республики мы этой статистикой не порадуем и не сделаем счастливым. Чтобы так не было, нужно не пропускать, я просто не нахожу объяснений, и это продолжается.

Я уверен, что даже ни один зритель не понял, что произошло. Просто удар, пустая зона, принимает, неразбериха, я не нахожу слов.

Прошу прощения у ребят [болельщиков], которые приехали в большом количестве, мы их не порадовали, вот больше что огорчает, — сказал главный тренер «Ахмата».