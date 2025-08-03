Тренер «Махачкалы» Биджиев о 0:1 с «Ахматом»: «Сложный матч, как и ожидалось. Не все получалось в атаке, но показали хорошую игру, во 2-м тайме не дали сопернику ничего создать»

Как и ожидалось, матч выдался сложным, было душно, соперник действовал умело и агрессивно. Другого в дерби и не ожидалось, был накал, была жажда борьбы. Ребята проявили себя с лучшей стороны. Где‑то, может, не все получалось в атаке, но показали хороший матч.