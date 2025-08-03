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55 кг свежевыкопанной картошки получил француз Суля из «Сендерйюске», признанный лучшим игроком матча лиги Дании

Команда из Хедерслева обыграла «Нордшелланд» со счетом 3:2 в матче 3-го тура чемпионата Дании. Французский защитник Максим Суля, отметившийся голом, был признан лучшим игроком матча.

Источник: Спортс"

В качестве приза ему преподнесли «55 килограммов свежевыкопанного картофеля» от спонсора игры.

Фото: x.com/SJFodbold.

40 пакетов овсянки, 100 яиц, 20 литров молока и стол получил в награду хавбек «Брюне» Квигстад, признанный лучшим в матче с «Викингом».

Станковичу подарили аптечку после матча с «Акроном» — он говорил, что беспокоится о своем здоровье. Тренер «Спартака» не стал ее забирать, оставив на столе.

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