55 кг свежевыкопанной картошки получил француз Суля из «Сендерйюске», признанный лучшим игроком матча лиги Дании

В качестве приза ему преподнесли «55 килограммов свежевыкопанного картофеля» от спонсора игры.
Фото: x.com/SJFodbold.
40 пакетов овсянки, 100 яиц, 20 литров молока и стол получил в награду хавбек «Брюне» Квигстад, признанный лучшим в матче с «Викингом».
Станковичу подарили аптечку после матча с «Акроном» — он говорил, что беспокоится о своем здоровье. Тренер «Спартака» не стал ее забирать, оставив на столе.
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