Семак о игре Соболева с ЦСКА: «Проявил себя хорошо, только еще бы реализовал моментик. Отличился только с пенальти, к сожалению. Мы только за, если он будет больше забивать и чаще играть»

— Возможно. Он проявил себя сегодня хорошо. К сожалению, забил только с пенальти, у него еще было несколько моментов: в штангу попал с линии вратарской, головой два раза опасно бил. То есть, хорошее давление, но, как я уже сказал, реализовать еще один мяч с игры хотя бы, которого бы хватило для победы, не получилось. А так сыграл сегодня хорошо.