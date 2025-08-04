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«Боруссия» Дортмунд пожаловалась на упоминание клубных цветов в предвыборной агитации «Альтернативы для Германии». Клуб готов обратиться в суд

Клуб недоволен использованием своих цветов в агитации партии в преддверии выборов в замле Северный Рейн-Вестфалия, которые пройдут 14 сентября. В рамках агитационной кампании «Альтернатива для Германии» выпустила стикеры с надписью, отсылающей к цветам эмблемы «Боруссии»: «В футболе черно-желтые — в воскресенье синие».

Источник: Спортс"

В пятницу «Боруссия» направила официальное письмо депутату бундестага Маттиасу Хельфериху и районной ассоциации «Альтернативы для Германии» в Дортмунде с требованием прекратить использование клубных цветов в агитации. В письме клуб заявил о намерении обратиться в суд, если его требования не будут удовлетворены до 5 августа.

«На наш взгляд, это незаконная попытка установить связь между дортмундской “Боруссией” и политической позицией, которая предполагает, что болельщик “Боруссии” может или должен голосовать за “Альтурнативу для Германии”. Мы не хотим, чтобы о нас складывалось такое впечатление, это противоречит ценностям дортмундской “Боруссии”, — сказал представитель клуба.