«Боруссия» Дортмунд пожаловалась на упоминание клубных цветов в предвыборной агитации «Альтернативы для Германии». Клуб готов обратиться в суд

«На наш взгляд, это незаконная попытка установить связь между дортмундской “Боруссией” и политической позицией, которая предполагает, что болельщик “Боруссии” может или должен голосовать за “Альтурнативу для Германии”. Мы не хотим, чтобы о нас складывалось такое впечатление, это противоречит ценностям дортмундской “Боруссии”, — сказал представитель клуба.