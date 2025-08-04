Кубарси о дне рождения Ямаля: «Пресса больше говорила об этом, чем мы в раздевалке. Для нас все было нормально»

— Вы больше говорили о дне рождения Ламина Ямаля, чем мы в раздевалке. Для нас все было нормально — мы просто были рядом, чтобы отпраздновать с ним его совершеннолетие.
Так что мы рады за него. Я был немного поскромнее — в костюме и спокоен, — сказал защитник «Барселоны».
День рождения Ямаля прошел в гангстерской стилистике, Ламин был в белом костюме с тростью. 250 гостей посетили вечеринку: инфлюэнсеры, музыканты, игроки «Барсы», Феликс, Пике, Леклер.
Ямаля осудили за наем карликов для развлечения на вечеринку по случаю 18-летия. Ассоциация людей с карликовостью пообещала принять меры.