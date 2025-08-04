Макгинн о проблемах «Виллы» с финансовым регламентом АПЛ: «Хочешь соревноваться с большими парнями — придерживайся несправедливых правил. Наши владельцы хотят тратить деньги — им не дают&raq

"Мы будем немного завидовать, наблюдая за Лигой чемпионов в этом году, но наша цель — пройти как можно дальше в Лиге Европы, попытаться вернуться в Лигу чемпионов, что поможет клубу не только в следующем сезоне, но и на многие годы вперед.