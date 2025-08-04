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Рейньер бесплатно перейдет в «Атлетико Минейро». Бразилец не сыграл за основу «Реала» ни разу за 5 лет после подписания

Globo Esporte сообщает, что бразильский клуб договорился с 23-летним полузащитником о контракте на 4,5 года. Ожидается, что об уходе Рейньера из «Реала» будет объявлено в ближайшие дни, при этом мадридцы сохранят за собой 50% прав на Рейньера.

Источник: Спортс"

Рейньер перешел в «Реал» в январе 2020 года. из «Фламенго» за сумму, близкую к 30 миллионам евро, и ни разу не сыграл за основу мадридцев. Его отдавали в аренду дортмундской «Боруссии» (там он провел 2 сезона), «Жироне», «Фрозиноне» и «Гранаде» (в сезоне-2024/25). С его статистикой можно ознакомиться здесь.