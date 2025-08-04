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Дзюба забил «Спартаку» 9 мячей в чемпионате. Только у Кержакова голов больше — 13

Форвард «Акрона» реализовал пенальти в конце игры 3-го тура Мир РПЛ и принес своей команде ничью — 1:1.

Источник: Спортс"

В общей сложности на счету нападающего 9 голов в ворота «Спартака» в матчах чемпионата. В составе «Зенита», «Локомотива» и нынешней команды он встречался с красно-белыми 19 раз.

По 9 голов москвичам в лиге также забили Кристиан Нобоа (в 26 матчах) и Игорь Семшов (в 30).

Чаще всех отличиться удавалось Александру Кержакову — 26 игр, 13 мячей.

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