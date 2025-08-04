Уличные торговцы выступили против «Интера» и «Милана» из-за запрета на продажу атрибутики у стадиона

M-I Stadio направила проект нового договора, в котором предлагает торговцам оставаться в районе стадиона до 30 июня 2030 года, но на иных условиях.
"Это просто пощечина со стороны M-I Stadio. Компания предлагает нам присутствовать на территории только с точками по продаже еды, исключая точки с официальной атрибутикой клубов.
Пока нет ни одного акта, подтверждающего передачу этой зоны двум клубам. Следовательно, ничего не изменилось по сравнению с предыдущим договором, срок действия которого истек 31 июля. Почему же тогда M-I Stadio требует исключить компании, торгующие атрибутикой?" — заявил президент консорциума операторов стадиона Милана, в который входят предприятия по продаже еды, напитков и клубной атрибутики.