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Уличные торговцы выступили против «Интера» и «Милана» из-за запрета на продажу атрибутики у стадиона

Как передает Il Giorno, на прошлой неделе истек контракт подконтрольной «Милану» и «Интеру» компании M-I Stadio, управляющей стадионом «Сан-Сиро» и прилегающей территорией, с уличными торговцами, продающими клубную атрибутику возле арены.

Источник: Спортс"

M-I Stadio направила проект нового договора, в котором предлагает торговцам оставаться в районе стадиона до 30 июня 2030 года, но на иных условиях.

"Это просто пощечина со стороны M-I Stadio. Компания предлагает нам присутствовать на территории только с точками по продаже еды, исключая точки с официальной атрибутикой клубов.

Пока нет ни одного акта, подтверждающего передачу этой зоны двум клубам. Следовательно, ничего не изменилось по сравнению с предыдущим договором, срок действия которого истек 31 июля. Почему же тогда M-I Stadio требует исключить компании, торгующие атрибутикой?" — заявил президент консорциума операторов стадиона Милана, в который входят предприятия по продаже еды, напитков и клубной атрибутики.

Предполагается, что «Милан» и «Интер» намерены самостоятельно заниматься торговлей футболками и сувенирами у стадиона. Ранее клубы уже предлагали мэрии установить стационарные торговые павильоны на площади перед ареной. Тогда эта инициатива была отклонена.

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