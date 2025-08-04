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«######## тебе надо набить всей командой». Круговой показал сообщение от болельщика после 1:1 с «Зенитом» и написал: «Спасибо команде, что не послушали. Будьте добрее, друзья??»

В 3-м туре Мир РПЛ «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (1:1). Команда из Санкт-Петербурга сравняла счет с пенальти, назначенного после падения Густаво Мантуана в борьбе с Круговым.

Источник: Спортс"

В своем телеграм-канале защитник ЦСКА опубликовал скриншот сообщения от одного из болельщиков: «##### [чмо] ###### [гребаное] ты, дно, сука, как ты вообще попал в ЦСКА? Баран, ##### [блин], ##### [зачем] бить по ногам, когда игрок уже теряет мяч? Я просто в #### [в шоке] с таких гондонов. Зла на вас не хватает, так ########## [подставлять], ######## [лицо] тебе всей командой надо набить, чтобы мозги на место встали. ##### [чмо] вонючее».

«?Рубрика “нам пишут”. Спасибо всей команде, что не послушали. Будьте добрее, друзья??», — написал Круговой.

Пенальти, с которого сравнял «Зенит» — был или нет?