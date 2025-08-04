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Гайич об 1:1 с «Зенитом»: «В Питере очень сложно играть. Особенно с ощущением, что вы играете в меньшинстве с первой секунды»

«В Питере очень сложно играть. Особенно, когда у вас есть ощущение, что вы играете в меньшинстве с первой секунды. “Зенит” — качественная команда, которая реализовала свой момент, поэтому 1:1 в итоге. Мы недовольны, но есть очко.

Источник: Спортс"

«В Питере очень сложно играть. Особенно, когда у вас есть ощущение, что вы играете в меньшинстве с первой секунды. “Зенит” — качественная команда, которая реализовала свой момент, поэтому 1:1 в итоге. Мы недовольны, но есть очко. Двигаемся дальше.

Пенальти в наши ворота? Я находился рядом, но не заметил. Потом сказали, что там было легкое касание. Есть судья, есть ВАР. Не знаю, что еще сказать.

Конечно, было обидно не забить в конце матча. Это был бы прекрасный гол и важные три очка. Не получилось, в следующий раз, надеюсь, получится", — сказал защитник ЦСКА.