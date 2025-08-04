Гайич об 1:1 с «Зенитом»: «В Питере очень сложно играть. Особенно с ощущением, что вы играете в меньшинстве с первой секунды»

«В Питере очень сложно играть. Особенно, когда у вас есть ощущение, что вы играете в меньшинстве с первой секунды. “Зенит” — качественная команда, которая реализовала свой момент, поэтому 1:1 в итоге. Мы недовольны, но есть очко. Двигаемся дальше.